هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران بمطار الدمام بالسعودية نتيجة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 09:13 مساءً - أ ش أ – قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800، والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي، وعلى متنها 120 راكبا، هبطت اضطراريًا بمطار الدمام الدولي؛ لوجود عطل فني مفاجئ.

وذكرت شركة مصر للطيران، في بيان اليوم السبت، أن قائد الطائرة طلب على الفور السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف البيان أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

ووفقا للبيان فقد جهزت الشركة طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبي.