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التجارة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التجارة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 10:14 مساءً - أ ش أ – أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيطبق اعتبارا من يوم الأحد 1اكتوبر المقبل حتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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ونفى المركز الإعلامي ما تردد عن إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، مضيفًا: “لكن جرى إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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