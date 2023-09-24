التجارة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 10:14 مساءً - أ ش أ – أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيطبق اعتبارا من يوم الأحد 1اكتوبر المقبل حتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

ونفى المركز الإعلامي ما تردد عن إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، مضيفًا: “لكن جرى إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين”.