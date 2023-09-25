انت الأن تتابع خبر المركزي يطرح صكوكًا لشركة الكهرباء بقيمة 120 مليونًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي الأردني عن طرحه صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية، ضمن الشريحة الرابعة من الإصدار السادس بقيمة 120 مليون دينار.



البنك المركزي، وبصفته مدير الإصدار لصكوك شركة الكهرباء الوطنية طرح الشريحة ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك للعام 2023 بصيغة عقد "المرابحة للآمر بالشراء" بالمزاد الاثنين، بأجل مدته 3 سنوات تستحق في 26 أيلول 2026.



وأشار إلى أن العائد (نسبة المرابحة) من الشريحة هو 6% سنويا، فيما بين أن تاريخ التسوية للمزاد سيكون الثلاثاء 26 أيلول الحالي.