وزير المالية: نسعى للاستفادة من تجربة هونج كونج في جذب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لقاءً ثنائيًا مع كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي بمدينة شرم الشيخ.

الحراك التنموي يوفر فرصًا واعدة في البنية التحتية والمشروعات الخضراء

وأكد معيط حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون الاقتصادى لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين؛ من أجل تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية بمختلف القطاعات وتبادل الخبرات والاستفادة أيضًا من تجربة هونج كونج فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد وزير المالية أننا لدينا حراك تنموي يوفر فرصًا واعدة فى البنية التحتية والمشروعات الخضراء، ويفتح آفاقًا رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، فضلًا على ما تتيحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة موقعها الاستراتيجي؛ بما يسهم في خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على التوسع في استثماراتهم بالمنطقة.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

ننتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة لمعالجة الضغوط التضخمية وتحقيق التنمية الشاملة

وأشار معيط إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدول النامية والأفريقية، على نحو يساعد فى سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.

من جانبه، أشاد وزير الخدمات المالية والخزانة بمنطقة هونج كونج، بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر، وأكد حرصه على تدعيم العلاقات الاقتصادية بشقيها التجارى والاستثمارى بين الجانبين، ورحب بتبادل الخبرات بين الجانبين فى كل المجالات بما فى ذلك تطوير قطاع التأمين، ووجه الدعوة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية للمشاركة فى المنتدى المالي الآسيوي الذى سينعقد في يناير المقبل بهونج كونج، وبما يسهم في استكمال النقاشات حول هذه الموضوعات.