مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 07:14 مساءً - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول Ganope، تضم 23 منطقة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية بمصر، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.

وقال الملا أن المزايدة الجديدة تضم مناطقاً جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.

وأكد وزير البترول أن المزايدة الجديدة روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، مشيرا أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وأضاف أن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتى تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولى.

وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات التى تطرحها للإسراع بأعمالها ، سواء كان الفائز بهذه المزايدات من شركاء مصر الحاليين الحريصين دوماً على زيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المصري.