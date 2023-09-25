كل ما يجب أن تعرفه عن طيران اير كايرو

تُعتبر القاهرة هي أجمل مدن العالم وتقع على رأس الدلتا ونهر النيل وإليها قد أبحرت السفن قادمة من كل الدنيا قبل 6000 عام، ولأن شركة اير كايرو تحمل ذلك الأرث من منطلق حُبها للقاهرة فإنها قد تمكنت من تأسيس طيران اير كايرو كي يكون هو الناقل الأكبر لجميع الرحلات الجوية من القاهرة وإلى كافة مدن العالم والعواصم العالمية. وفي أكتوبر من عام 2003 كانت هي بداية الانطلاق بالنسبة إلى أولى رحلاتها الجوية من مصر. وعبر أجنحة طائراتها فإنها قد بدأت في خطة نقل المسافرين من القاهرة وتقريب المسافات إلى أكثر ما يكون.

ومع مرور هذه السنوات فإن إير كايرو قد وصل عدد المسافرين عبر خطوطها إلى أكثر من 20 مليون شخص وهو رقم في ازدياد بين اليوم والآخر وذلك مع استمرار اير كايرو في تطوير خطوط الطيران لديها يوماً بعد يوم. لقد اجتازت شركة طيران اير كايرو جميع البرامج الدولية للنقل الجوي مما يجعلها أحد شركات الطيران العالمية والمعتمدة والتي يبحث عنها الكثير من المسافرين.

موقع المسافر يضع اير كايرو ضمن الشركات وخطوط الطيران الأكثر استخداماً وترشيحاً للمسافرين عبر موقعه الإلكتروني وذلك نظراً لجودتها من حيث الخدمة التي يتم تقديمها للركاب مقارنة بالأسعار أيضاً. هُناك أكثر من 200 رحلة في الأسبوع الواحد تتم عبر اير كايرو كما إنها تنطلق إلى أكثر من 50 وجهة عبر العالم. يتم ترشيح اير كايرو بين الكثير من المسافرين الذين لديهم ارتباطات سفر دائمة لأنها سوف تمنحهم الراحة والأمان اللازم.

مهمة ومضمون رؤية شركة اير كايرو

من الضروري للغاية أن تضع جميع شركات الطيران مضمون وهدف لأعمالها خصوصاً في مجال النقل الجوي لأنه بالتأكيد يحتاج إلى مزيد من الثقة والامان اللازم والتطوير المستمر نظراً لخطورته وأهميته القصوى التي تتحكم في حياة ملايين البشر. لذلك فإن اير كايرو تُدرك أهمية ذلك وتسعى إلى أقصى حد أن تُقدم ضمن منظورها ورؤيتها كل ما يكون في صالح المسافر.

هُناك عدة مهام ترى الشركة بأنها ضرورية أن تمنحها لكافة عُملائها حتى يحصلون على الراحلة والأمان اللازم خلال رحلتهم الجوية إلى الوجهة المطلوبة، هذا المضمون يتمثل في التالي:-

· طيران اير كايرو يرى بأن أولى ومهامة هو تقديم الخدمة المستدامة لجميع الأفراد في المجتمعات التي يُقدم تلك الخدمات لها.

· من الضروري أن يكون هُناك تحلى بالروح القيادية التي تخدم جميع الأفراد وتعود في النهاية بالنفع عليهم.

· تسعى الشركة إلى توفير بيئة عمل مميزة على جميع الموظفين الذين يعملون لديها بالإضافة إلى منحهم فرصة لتوفير أفضل ما لديهم من ظروف كي يمنحوا العملاء الخدمة المناسبة واللازمة.

· تسعى الشركة إلى تحقيق العائد المادي المناسب على جميع المشاركين والمساهمين لديها من خلال تحقيق أعلى وأفضل النتائج.

ما هي الرؤية التي توضحها طيران اير كايرو

يتم وضع تصنيف اير كايرو على إنها إحدى الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال تحديداً، هُناك منافسين مختلفين في مجال النقل الجوي ولكن تعتبر اير كايرو متفوقة إلى حد بعيد في هذا المجال وقد احتلت مكانة مميزة في المواقع الإلكترونية التي توفر تذاكر الطيران المختلفة. تسعى الشركة إلى توفير خدمات النقل والطيران عالية المستوى وفي نفس الوقت أن تكون بأسعار اقتصادية ومميزة في السوق حتى تكون جاذبة للعملاء والمسافرين من كل مكان في العالم. تسعى الشركة إلى تقديم خدمة مرنة لجميع العملاء والسعي نحو الحصول على أفضل انطباع بعد إنتهاء رحلاتهم الجوية.

رؤية الشركة الأساسية هي أن تفهم احتياجات العملاء وتسعى إلى تلبيتها بشكل مناسب بالإضافة إلى التواصل معهم دائماً سعياً للتطوير وتفادي جميع الأخطاء وتطويرها كي تختفي تماماً. راحة وثقة العملاء هي الدافع الرئيسي نحو صعود الشركة إلى قائمة أفضل شركات النقل الجوي. منذ عام تأسيس الشركة في 2003 وهي تقدم أفضل خدمة للمسافرين سواء إلى القاهرة أو إلى أي مدينة وعاصمة آخرى في العالم.

منظومة العمل في طيران اير كايرو

الموقع الإلكتروني لشركة اير كايرو يتخصص طوال الوقت في تقديم كل المعلومات والبيانات التي تخص الشركة و يحتاج إليها العملاء سواء في حجز التذاكر إلكترونياً أو من خلال نشر الأخبار المستمرة عن الرحلات الجوية القادمة والطائرات التي من المنتظر أن تقوم بتلك الرحلات والتسهيلات والمزايا التي سوف يحصل عليها المسافرين وغيرهم.

هُناك أخبار دورية تسعى الشركة إلى وضعها أمام العملاء طوال الوقت بالإضافة إلى رصد تعليقاتهم على تلك الأخبار حتى تسعى الشركة إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة في المستقبل. تفتخر الشركة أيضاً طوال الوقت بأن تقدم لعملائها قائمة الإنجازات الجديدة التي توفرها سواء من الطائرات الحديثة والمزايا الأخرى التي يتم توفيرها داخل الطائرة لأن ذلك يمنح العملاء مزيد من الثقة في الشركة.

ما هي أبرز عروض شركة اير كايرو؟

الآن وبعد مرور 20 عام على تأسيس اير كايرو وفي ظل كل تلك النجاحات التي قد تم تحقيقها، فإن الشركة تسعى بأفضل شكل أن تقدم الهدايا والعروض لجميع عملائها احتفالا منها بهذا القدر من الإنجازات وإيمانا منها بأن كل ذلك قد تم في الأساس بفضل عُملائها وثقتهم القوية بها. لقد منحت اير كايرو عملائها من كل مكان عروض مختلفة في السفر في فصل الصيف وتخفيضات كبيرة وغير معتادة على الرحلات الجوية الذهاب والعودة.

الرحلات الداخلية في آير كايرو أيضاً سوف تشهد مزيد من التخفيضات سواء إلى شرم الشيخ او مدينة الغردقة وأسوان وغيرهم من المدن السياحية المعروفة في مصر. الحجز الإلكتروني السهل سوف يكون أحد المزايا المتوفرة أمام جميع العملاء أيضاً.

كيف يتم التواصل مع طيران اير كايرو؟

لقد أصبح من السهل على اير كايرو أن تتواصل مع جميع عملائها في العالم نظراً لوجود مراكز خدمة عملاء في مختلف دول العالم والتي تذهب رحلات اير كايرو إليها وبالأخص في المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهم من الدول العربية والأجنبية أيضاً. يتم توزيع نقاط وطرق الإتصال طوال 24 ساعة يومياً من أجل خدمة العملاء وحل جميع مشاكلهم المفاجأة وبالأخص أمام الذين يحجزون الرحلات بشكل إلكتروني عبر موقع الشركة أو عبر مواقع الحجز الإلكتروني المختلفة مثل موقع المسافر.

الاستنتاج

شركات الطيران والنقل الجوي مختلفة ومتنوعة بشكل كبير ولكن طيران اير كايرو يُعتبر أحد أهم الشركات التي تقوم بتلك الخدمة منذ وقت طويل وبعد مرور 20 عام فإنها مازالت في المقدمة وحققت الكثير من النتائج خلال عقدين من الزمن، جميع الأرقام والنتائج تصاعدية وتؤكد مدى الانطلاقة المميزة للشركة في مجال النقل الجوي كما إنها تسعى للتطوير إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب.