شل تعتزم بيع 37.5% من حصتها في مصفاة PCK schwedt

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:14 مساءً - وكالات – أفادت مصادر لرويترز أن شركة Unimot البولندية برزت كأحد المشترين المحتملين لحصة 37.5% التي تمتلكها شركة شل النفطية الكبرى في مصفاة PCK Schwedt الألمانية.

ومثلت المصفاة، التي تملك شركة روسنفت الروسية حصة الأغلبية فيها، مشكلة للحكومة الألمانية منذ أن أنهت برلين علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو العام الماضي.

ونتيجة لذلك، وضعت ألمانيا حصة روسنفت البالغة 54.17% تحت الوصاية، مما أعطى الحكومة في الأساس السيطرة على الأصول في حين تركت الملكية من الناحية الفنية في أيدي المجموعة الروسية.

خطط للبيع

ودفع ذلك شركة شل إلى إحياء خططها لبيع حصتها في رابع أكبر مصفاة في ألمانيا، والتي تزود برلين بـ 90% من الوقود، في وقت سابق من هذا العام.

وقال مصدر حكومي لرويترز “يونيموت أحد المشترين المحتملين لحصة شل لكنها ليست الوحيدة”.

وقالت Unimot العام الماضي إنها تعمل على توسيع التجارة الدولية حيث تسعى لاستيراد الديزل إلى ألمانيا وسط عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والمنتجات المكررة.

مشترون محتملون

وأضاف المصدر أن ألمانيا لم تعد تعتبر شركة KazMunayGas الكازاخستانية وفرعها Kaztransoil مشترين محتملين للحصة لأنهما لا تستطيعان ضمان الاستقرار اللازم للمصفاة.

ورفضت شركات شل ويونيموت ووزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن الوصاية على حصة روسنفت في Schwedt، التعليق. ولم ترد شركة Rosneft Germany على الفور على طلب للتعليق.