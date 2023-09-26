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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تمنح 4 شركات امتياز حفر 12 بئرا استكشافيا جديدا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 06:13 مساءً - أعلنت مصر اليوم الثلاثاء، نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل، المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، إنه تمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط – منطقتان لشركة إيني الإيطالية ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي -، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.
وأوضحت الوزارة، أن الحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
ومددت مصر في وقتٍ سابق من هذا العام موعد إغلاق المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق الامتياز المعلنة، التي تمّ طرحها في ديسمبر 2022، من شهر أبريل حتى منتصف يوليو، ومن ثم حتى أغسطس الماضي، لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدّمة.
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