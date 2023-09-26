ستاندرد آند بورز ترفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4%…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:07 مساءً - العربية نت .. رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4% في 2023 من 0.2% في تقدير سابق صدر في يونيو، على أن يتسارع النمو إلى 3.5% العام المقبل.

وعزت الوكالة رفع توقعاتها إلى تحسن مفاجئ في نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها توقعت أن يتباطأ النمو بصورة حادة في النصف الثاني من 2023 نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد نما اقتصاد المملكة 1.2% في الربع الثاني من 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ النمو 8.7% في عام 2022.

وكانت الوكالة توقعت في تقديراتها السابقة انكماش الاقتصاد السعودي 0.1% في العام المقبل، وفق ما نقلته “وكالة الأنباء العالم العربي”.

وبالنسبة للتضخم، توقعت الوكالة ثبات متوسط معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي عند 2.5% في 2023 وأن يتراجع إلى 2.1% في العام المقبل.

كانت معدل التضخم السنوي بالمملكة قد تراجع إلى 2.3%في يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع 2.7% في يونيو.