الارشيف / مال وأعمال

الإمارات تدرس خططا تسمح بحرية سفر المقيمين بين دول الخليج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات تدرس خططا تسمح بحرية سفر المقيمين بين دول الخليج من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:13 مساءً - العربية نت _ قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، لا سيما “أننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة”.

predco_adv_2021

التأشيرة السياحية الخليجية

ووفقا لوكالة “بلومبرج”، فإن دولة الإمارات تدرس خططا لنظام التأشيرات سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وذكر بن طوق المري خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، أن 70% من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، موضحاً أن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.

HapiSalonWhite

نمو قوي

BonatMisr

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.

وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي تعمل عليه الإمارات بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.

منافسة صحية

وأكد المسؤولون الإماراتيون في السابق أن المنافسة بين الدول هي صحية وتشير إلى أن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية. وقال المري إن السفر بدون تأشيرة بين المقيمين في الدول يجب أن يعزز الوضع الحالي من خلال نمو قطاع السياحة.

وأضاف: “ما هو جيد للمملكة العربية السعودية هو جيد لدول مجلس التعاون الخليجي”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تدرس خططا تسمح بحرية سفر المقيمين بين دول الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا