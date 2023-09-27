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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 200 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للجهات الخاضعة للرقابة المالية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:03 صباحاً - هاجر عطية – أعلنت هيئة الرقابة المالية أن التمويل الممنوح للجهات الخاصة لها في أنشطة سوق المال والتمويل المالي غير المصرفي بلغ 200 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هذه التمويلات تنوعت بين 97 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و45.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى 23.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
وذكرت الهيئة أن قيم الأوراق المخصمة بلغت 11.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات 10.4 مليار جنيه، ونحو 10.4 مليار جنيه تمويلات التمويل الاستهلاكي.
وبلغت قيمة التمويلات العقارية 2.1 مليار جنيه، وسجلت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة مبلغ 2.3 تريليون جنيه في الربع الثاني من عام 2023، بحسب بيان الرقابة المالية.
وأشارت الهيئة إلى قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 14 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.
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