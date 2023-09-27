أسعار الذهب العالمية تتراجع دون مستوى 1900 دولار مع صعود…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث أجرت الأسواق تعديلات على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1915 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1896 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 22 أغسطس.

الذهب أمس

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر إثر تنامي توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو ما يعادل 16.8 دولار لتصل إلى 1919.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الثامن عشر من أغسطس.

الدولار القوي

واستقر الدولار القوي عند أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل أقرانه الرئيسيين حيث ظلت عوائد سندات الخزانة مرتفعة على احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

المعادن الأخرى

وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى أدنى مستوى لها في 12 يومًا عند 22.69 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1٪ إلى 904.87 دولارًا.

وقطع البلاديوم سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية، حيث ارتفع بنسبة 1% إلى 1236.14 دولارًا.