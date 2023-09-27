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أرباح القطاع الصناعي في الصين ترتفع لأول مرة منذ أكثر من عام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح القطاع الصناعي في الصين ترتفع لأول مرة منذ أكثر من عام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:14 مساءً - العربية نت .. ارتفعت أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من عام في إشارة أولية على تحسن أفق النمو الاقتصادي للبلاد.

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وسجلت الأرباح الصناعية قفزة بـ 17% على أساس سنوي في أغسطس، فيما تبقى منخفضة بنحو 12% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتأتي أرباح القطاع في أغسطس على خلفية زيادة الإنتاج وتحسن الطلب بعد أن كثفت الحكومة الإجراءات لدعم سوق العقارات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

يُذكر أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو قدره 5% للاقتصاد الصيني في 2023.

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كان الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين قد نمت بوتيرة فاقت التوقعات في أغسطس/آب، ما يشير إلى أن موجة إجراءات الدعم الأخيرة ربما بدأت في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

ارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.7% في يوليو.

كما فاق التوقعات بزيادته 3.9% في استطلاع أجرته لآراء المحللين. ويمثل النمو أسرع وتيرة منذ أبريل.

كما زادت مبيعات التجزئة وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6% في أغسطس بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ مايو. وكانت قد ارتفعت 2.5% في يوليو، فيما سجلت التوقعات زيادة 3%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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