الارشيف / مال وأعمال

قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 17 ناقلة غاز بقيمة 3.9 مليار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 17 ناقلة غاز بقيمة 3.9 مليار… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:17 مساءً - سكاي نيوز _ وقعت شركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء، اتفاقية بقيمة 14.2 مليار ريال قطري (3.9 مليار دولار)، مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

predco_adv_2021

تمثل هذه الصفقة، بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء الأسطول البحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وجولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل، بحسب بيان الشركة.

BonatMisr

الاتفاقية ترفع عدد سفن الغاز المسال التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة إلى 77 ناقلة

وذكر البيان، أنه إلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها الشركة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى الشركة القطرية إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 17 ناقلة غاز بقيمة 3.9 مليار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا