منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار بإنشاء منظومة الكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.

وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في مايو الماضي.

وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.