بوش مصر: بدء الأعمال الإنشائية لمصنع الأجهزة المنزلية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 01:15 صباحاً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم مع مسئولي شركة بوش مصر، التابعة للمجموعة الألمانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ أعمال الشركة في مصر.

وقال مدبولي، في مستهل الاجتماع، إنه حرص على دعوة مسئولي الشركة لمتابعة أنشطتها في مصر، واستعراض الموقف التنفيذي لأحدث مشروعات الشركة الخاص بإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية. مضيفا: “نحن مستعدون لتذليل أي عقبات أو تحديات، حتى اكتمال المشروع وتشغيله”.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة تطورات تنفيذ هذا المشروع بدءا بتخصيص الأرض اللازمة له مرورًا بمنحه الرخصة الذهبية بوصفه أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الأجهزة المنزلية.

وأثنى رئيس الوزراء على شركة بوش الألمانية التي تتمتع بـ”سمعة طيبة كشركة رائدة” تمتلك مصانع لها في جميع أنحاء العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وآسيا، مُعربًا عن تقديره لقرار الشركة التوسع في السوق المصرية.

وطلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة “بوش مصر” عرض موقف تنفيذ مشروع مصنع الأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه مستعد للتوجيه الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المشروع، ومشددًا على أنه يولي أهمية خاصة لهذا المصنع.

وخلال الاجتماع، قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لـ”بوش مصر”، إن الشركة بدأت بالفعل في الأعمال الإنشائية للمصنع.

واستعرض ألفاريز في هذا الصدد موقف تنفيذ الإنشاءات في مناطق الإنتاج والمستودعات والأسوار والهيكل المعدني، وغيرها من الأعمال، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق في إنشاء المصنع.

وأضاف أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مصنع الأجهزة المنزلية ستُخصص لإنتاج “البوتاجازات” باستثمارات تُقدر بـ 80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.