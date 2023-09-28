السلع التموينية: تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 02:07 مساءً - محمد أحمد – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري، وذلك في ممارسة دولية.

وذكرت الهيئة، في بيان لوزارة التموين، أنها تعاقدت على 60 ألف طن قمح روماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل، و110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.