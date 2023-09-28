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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليونان والسعودية تدرسان ربط شبكتي الطاقة في البلدين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:03 مساءً - – قالت وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا والرياض اتفقتا يوم الأربعاء على تأسيس شركة ذات ملكية مشتركة لبحث ربط شبكتي الطاقة في البلدين في أول خطوة في سبيل تنفيذ خطتهما الرامية إلى تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء الرخيصة.
وذكرت الوزارة في بيان أن شركة نقل الطاقة المستقلة اليونانية (آي.بي.تي.أو) والشركة السعودية للكهرباء ستؤسسان الشركة السعودية اليونانية للربط البيني وهي مكلفة بدراسة الجدوى التجارية من ربط شبكتي الطاقة بين البلدين.
وأضافت الشركتان أن كلا منهما ستمتلك حصة تبلغ 50% في الشركة الجديدة.
ويأتي الاتفاق بعد أن ناقشت اليونان والسعودية العام الماضي إمكانية القيام بهذا الربط.
ونحو 40% من الطاقة التي تنتجها اليونان من مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع البلاد بالفعل إلى مد أسلاك في البحر تربط شبكتها بمصر في إطار سعيها لتعزيز دورها في توفير الطاقة الرخيصة التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة.
واتفقت اليونان أيضا مع قبرص وإسرائيل على مد أطول أسلاك للكهرباء وأكثرها عمقا تحت الماء في العالم لربط شبكات الطاقة في الدول الثلاث في مشروع تبلغ تكلفته حوالي 900 مليون دولار.
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