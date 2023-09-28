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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يأمر الحكومة بضمان استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:00 مساءً - وكالات – أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية، الأربعاء، بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة، في مسعاه لفرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حظر على تصدير البنزين والديزل.
وقال بوتين أيضا للحكومة إنها بحاجة إلى التحرك سريعا وإن مراجعة ضرائب قطاع النفط أحد الخيارات المطروحة.
وفرضت الحكومة في روسيا يوم الخميس الماضي حظرا مؤقتا على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي، وذلك من أجل كبح تزايد أسعار الوقود المحلية.
وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بعد إعلان تخفيف القيود في مطلع الأسبوع على الرغم من تراجعها في بادئ الأمر في بورصة السلع المحلية.
ارتفاع الأسعار
وقال بوتين: “اتُخذت الإجراءات، لكن الأسعار ترتفع… يحتاج المستهلك إلى نتيجة”.
وأضاف: “أطلب منكم التعامل مع الأحداث بشكل أسرع”.
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