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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 4.9% خلال الربع الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:56 مساءً - العربية نت .. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.
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