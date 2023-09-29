صندوق النقد يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 05:04 مساءً - _ أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة، ​​قائلا إن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي سبعة بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري “نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي… هذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم سبعة بالمئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان “.