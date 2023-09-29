أسعار النفط تتراجع 1% عند التسوية.. وخام برنت يسجل 95.38…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 05:04 مساءً - _ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس نحو واحد بالمئة عند التسوية، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن قفزت الأسعار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وساورت البعض مخاوف إزاء التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على حجم الطلب على النفط.

وفي اليوم قبل الأخير من كونه أقرب شهر استحقاق، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.17 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 95.38 دولار للبرميل عند التسوية، وتنتهي تعاقدات نوفمبر يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 1.3 بالمئة إلى 93.10 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق تسبب شح الإمدادات والمخزونات في رفع العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق إلى 97.69 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 95.03 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

ويساور بعض المتعاملين القلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤجج التضخم، ما سيشجع مجلس الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى على مواصلة رفع أسعار الفائدة.