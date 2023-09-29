الاقتصاد البريطاني يرتفع 0.2% بالربع الثاني من عام 2023

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - سي إن بي سي _ نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري ، وفقاً لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ، فإنه قد تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالرفع من 0.1% إلى 0.3% ، كما تم تعديل بيانات النمو عن إجمالي 2022 بنحو 0.2% إلى 4.3% .

وبحسب تلك التقديرات ، فإن مستويات النمو الاقتصادي في بريطانيا أعلى الآن بنحو 1.8% من المستويات التي سبقت جائحة كورونا مباشرة .

ولم يسجل قطاع الخدمات البريطاني نمواً على مدار الربع الثاني ، بعدما كشفت البيانات الأولية عن نمو بنحو 0.1%.

فيما أبقت الحكومة البريطانية على تقديراتها لنمو قطاع البناء دون تعديل عند مستويات 0.3%.

هذا وارتفع إنفاق الأسر المعيشية بنحو 0.5% في الربع الثاني ، وهي تقديرات أقل بنحو 0.2% من مستويات القراءة الأولى.

الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1% بالربع الأول

وكانت قد كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا ، نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% ، بالربع الأول من العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.

وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% ، مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد – 19 بوتيرة أبطأ كثيرًا من الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا ، على الرغم من أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل جائحة كورونا .

وتوقع بنك إنجلترا مايو الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25% فقط هذا العام.