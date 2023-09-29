انت الأن تتابع خبر التجارة العالمية : الاقتصاد الأردني حقق انتعاشًا في 2022 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمل الأردن، اليوم الجمعة، المراجعة الثالثة للسياسة التجارية في إطار أعمال منظمة التجارة العالمية عن الفترة (2016-2023) والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي للوفد الأردني المشارك، والتي تعكس تأكيد الأردن لالتزاماته تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف منذ انضمامه لمنظمة التجارة العالمية.

وبحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أبدت الدول الأعضاء في المنظمة اهتمامها وتقديرها للإصلاحات والسياسات التجارية التي نفذها الأردن خلال فترة المراجعة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التوقعات الاقتصادية من خلال السيطرة على التضخم بمعدل معقول في حدود 1.9% خلال فترة المراجعة والمحافظة على نمو إيجابي للناتج المحلي بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية.

وتمت الإشادة بالأداء الاقتصادي للأردن الذي حقق انتعاشاً خلال العام 2022 مدفوعاً بزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع التجاري الخارجي والتي ساهمت بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، كما حقق الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن معدل نمو تجاوز 80% مقارنة بالمستويات التي تحققت خلال فترة الجائحة والعام السابق.

وثمنت الدول الأعضاء رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة وإعداد عدد من الخطط والاستراتيجيات القطاعية مع تأكيد العديد من الدول المتقدمة الاستعداد لدعم مسيرة الإصلاح في الأردن والتعاون في سبيل تحقيق ذلك.

وقدّم الشمالي في كلمته الختامية شكره وامتنانه للدول الأعضاء للإشادة بالتقدم الذي حققه الأردن خلال المراجعة الثالثة، وبدعم واعتراف الدول بالإجراءات التي اتخذها الأردن للإصلاحات التي قام بها والإجراءات التحسينية في عدد من المواضيع، منها إجراءات تسهيل التجارة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى اهتمام الدول الأعضاء الخاص برؤية التحديث الاقتصادي للأردن وتنويع القطاعات الإنتاجية.

وأكد الشمالي بأنه مع انتهاء أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة؛ فإن الأردن أجاب على جميع الأسئلة والاستفسارات خلال اجتماعات المراجعة المطروحة من قِبل الدول الأعضاء في الفترة الزمنية المحددة، والتي سلطت الضوء على البيئة الاقتصادية والاستثمارية والإجراءات الجمركية والتدابير المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وحقوق الملكية الفكرية وتمكين المرأة والمشتريات الحكومية والزراعة.

بدروه، أشاد رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة، في بيانه الختامي، إلى نجاح الأردن في مراجعة السياسة التجارية الثالثة، في ما حققه من إصلاحات في مجال السياسات التجارية والاستثمارية خلال فترة المراجعة.

وأعرب عن تقديره إلى جانب الدول الأعضاء بالإجراءات التي اتخذها الأردن بالحفاظ على اقتصاد مفتوح وتعزيز التجارة الحرة والعادلة خلال أزمة فيروس كوفيد 19، والتي جاءت التزاماً برؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الشمالي بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا أكد خلالها مجدداً التزام الأردن من أجل إقامة نظام تجاري مفتوح ومتعدد الأطراف يستند إلى مجموعة من القواعد تكفلها منظمة التجارة العالمية، مؤكدا الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التجارة العالمية في مجالات بناء القدرات والمساعدة الفنية.

وأكد سعي الأردن لدعم جهود المنظمة لضمان نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) المنوي عقده في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع العام القادم.

وبدورها، هنأت المديرة العامة للمنظمة الأردن على اختتام مراجعة السياسة التجارية الثالثة بنجاح، وأثنت على مساعي الأردن المبذولة لدعم اتفاقيات التجارية متعددة الأطراف في المنظمة وأعربت عن اعتزاز المنظمة بعلاقات التعاون المميزة مع الأردن، مشيدة بالسياسات التجارية المنفتحة التي ينتهجها في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.



يُشار إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000 وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.