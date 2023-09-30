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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في إيطاليا يتراجع إلى 5.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 01:10 مساءً - العربية نت _ أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي اليوم، أن معدل التضخم في إيطاليا تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3% سنويا مقابل 5.4% في أغسطس الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير 2022 عندما سجل 4.8%.
وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5.7% خلال الشهر الحالي مقابل 5.5% خلال شهر أغسطس 2023.
كان وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي قال إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس آب لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا “تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) 1% في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما”.
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