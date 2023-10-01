نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد الدماطي: توسعات دومتي تنتظر حسم تحدي الدولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج _ قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي إن خططها التوسعية تنتظر حسم تحدي الدولار الذي يؤثر على الصناعة في مصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أولوية توظيف النقد الأجنبي ستكون في تشغيل وتدبير المواد الخام لخطوط الانتاج الحالية، وأن إضافة خطوط أو طرح منتجات جديدة مسألة تالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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