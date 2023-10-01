نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد الدماطي: الدولار التحدي الأول.. ومن بعده مشاكل يمكن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 07:15 مساءً - في حوار موسع.. حدد محمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعات الغذائية على وجه التحديد، وقطاع الصناعة عمومًا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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