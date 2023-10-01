مال وأعمال

رئيس الغرفة: التفاؤل يسيطر على توقعات أداء أعمال صناعة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الغرفة: التفاؤل يسيطر على توقعات أداء أعمال صناعة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 07:15 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات باتحاد الصناعات، إن القطاعات الإنتاجية غير البترولية سجلت انكماشًا بمعدل طفيف، في أغسطس الماضي وفقًا لتقرير مديري المشتريات، بينما تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في المستقبل، مما يدعو للتفاؤل، مؤكدًا أن الفرص تولد من رحم الأزمات .

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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