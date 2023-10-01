نعرض لكم الان تفاصيل خبر إم باكت لمواد البناء: انفراجة مرتقبة في أداء أعمال الشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقعت الدكتورة حنان إسماعيل، رئيس شركة إم باكت المتخصصة في مواد البناء، انفراجة كبيرة في أداء أعمال الشركات خلال العام المقبل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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