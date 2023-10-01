نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع سعر الغاز الطبيعي للصناعة وإنتاج الكهرباء 20% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:15 مساءً - – قالت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي 20% بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة و20% للمستهلكين من كبار الصناع. وأضافت بوتاش أن سعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء زاد أيضا 20%.

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