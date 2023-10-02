انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023 .. مفاجأة جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قبل قليل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023 عن مفاجأة كبيرة في تعاملات هذا السوق الموازي المودة في جمهورية مصر العربية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء:

وكشفت الأرقام التي تم تداولها قبل قليل أن هناك زيادة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 الذي يعتبر أول أيام العمل في الأسبوع بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع الماضي بثبت أسعار سعر الفائدة بعد رفعها الاجتماع الماضي بمقدار 100 نطقة أساس وعدم تحريك سعر الصرف

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023:

وأوضحت الأرقام سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأثنين وصل الـ 11.50 جنيه بعدما كان يسجل 10 جنيه في الأيام الماضية بزيادة أكثر من جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.