انت الأن تتابع خبر أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023: شوف بكام قبل اجتماع لجنة التسعير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسود حالة من الترقب بين أوساط العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم بشأن أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الأثنين 2 أكتوبر الجاري.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر اليوم

وتأتي حالة الترقب حول اسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر اليوم، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول اجتماعها الدوري خلال الأسابيع القليلة القادمة، لاسيما في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً بعدما سجل 95 دولار.

أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الأثنين 2 أكتوبر 2023

يبلغ سعر بنزين 80 حوالي 8.75 جنيه.

يبلغ سعر بنزين 92 حوالي 10.25 جنيه.

يبلغ سعر بنزين 95 حوالي 11.50 جنيه.

يبلغ سعر السولار حوالي 8.25 جنيه.

يبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.

زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة

من جانبة كشفت وزارة البترول المصرية على لسان مصدر مسئول بها رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية له عن حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة مشيراً إلي أن ما يتم تداوله في هذا الأمر هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأنه لم يصدر أي قرار رسمي حتي الآن من قبل لجنة التسعير البترولية

أسعار البنزين والسولار النهاردة

وفجر الدكتور مصطفي مبدولي رئيس مجلس الوزراء مفاجأة سعيدة لجميع المواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار النهاردة حيث أنه أعلن خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” في العاصمة الإدارية الجديدة الذي أقيم يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الماضي، أن مصر تسعى مصر جاهدةً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال البترول، حيث أنه سوف تبدأ من العام المقبل استيراد النفط من الخارج ثم تكريره داخل مصر