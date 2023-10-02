نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:14 مساءً - _ قال هيثم الغيص ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ، اليوم الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي، إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف الأمين عام: “ندعو إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز ونرى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية”، نقلاً عن وكالة “”.

تفائل بشأن الطلب على النفط

وأكد الغيص، أن منظمة أوبك متفائلة بشأن الطلب على النفط.

وحذر كبير مسؤولي المنظمة، منتصف الشهر الماضي، من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

الوقود الأحفوري

وقال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، في بيان له، إن التخلي عن الوقود الأحفوري “سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

كانت شركة النفط العالمية الكبرى بي.بي البريطانية، قد قالت إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024

وكانت قد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، سبتمبر الماضي تمسكها بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024 وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن توقعات أوبك الصادرة الشهر الماضي.

وساعد رفع الصين للقيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على زيادة الطلب على النفط في عام 2023. وأبقت أوبك على نظرة متفائلة نسبيا لعام 2024 إذ تتوقع نموا أقوى للطلب مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل تلك الخاصة بوكالة الطاقة الدولية.

وأضافت أوبك في التقرير “نمو الاقتصاد العالمي الحالي من المتوقع أن يدفع الطلب على النفط خاصة بالنظر إلى تعافي السياحة والسفر الجوي… مستويات ما قبل كوفيد-19 للطلب العالمي الإجمالي على النفط سيتم تخطيها في 2023”.