القصير: العالم لمس مؤخرا الدور المحوري لقطاع الزراعة في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:14 مساءً - أ ش أ – قال السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن العالم لمس مؤخرا الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي ، خاصة بعد ما تخطى تأثير إتاحة الغذاء البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى البعد السياسي والأمن القومي.

وقال القصير، خلال كلمته في جلسة “التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين” ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، إن الدولة المصرية كانت قد أولت اهتماما كبيرا بقطاع الأمن الغذائي ، عبر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع والتوجيه دائما باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة.

واستعرض وزير الزراعة ملامح الدعم والإنجازات التي شهدها هذا القطاع وذلك من خلال بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة أكثر صمودا وشمولا.

المنتجات الغذائية الزراعية

وبيّن أن هذا الأمر سمح بتوفير احتياجات الشعب المصري من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها الكثير من الدول ومنها المتقدمة عن تحقيق هذه الهدف وفرضت بعضها سياسات لتقييد صادراتها من السلع الزراعية.

وأكد أن هذا كله إيمانا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

تحديات مزمنة

وأضاف القصير أن “قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن.. هذه التحديات تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية وتم التعدي عليها، بالإضافة إلى محدودية المياه”.

الشح المائي

وأوضح أن الدولة تعاني من الشح المائي وتفتت الحيازة الزراعية والنمو السكاني المتزايد الذي عمل على جعل نصيب الفرد في الدولة قيراطين بعد ما كان في فترة من الفترات يصل إلى فدان للفرد والمتوسط العالمي 12 قيراطا للفرد.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الأمن الغذائي واجه مجموعة من التحديات المتشابكة والمترابطة والمتلاحقة مثل جائحة “كورونا” والأزمة الروسية – الأوكرانية والتغيرات المناخية، وهذا كله أثر على سلاسل الإمداد والتوريد وأثر على أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة والنظم الزراعية وعلى حجم الإنتاج في وقت كثير بسبب الجفاف والتصحر.