نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي.بي تفوز بحقوق التنقيب بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:19 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة بي.بي البريطانية عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها في المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لعام 2022.

بالتعاون مع قطر للطاقة وإيني الإيطالية

وحصلت بي.بي على حقوق التنقيب بنسبة 33% مع شركة قطر للطاقة بنسبة 33% وشركة إيني الإيطالية القائم بالأعمال بنسبة 34 %.

ويقع امتياز EGY-MED-E8 امتياز شرق بورسعيد على بعد حوالى 50 – 90 كيلو متر من مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 2620 كيلومتر مربع على عمق يصل إلى 700 متر.

يتضمن برنامج التنمية لفترة الاستكشاف الأولية حفر بئر استكشافي واحد وكذلك إعادة تدقيق البيانات السيزمية الموجودة.

فوز بي.بي بأربع مناطق جديدة في 2022

وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي.بي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية الفوز بمنطقة امتياز شرق بورسعيد، مشيرا إلى أن العام الماضي، شهد فوز الشركة بأربع مناطق جديدة وقامت بالتوسع في إحدي مناطق الامتياز القائمة.

وأضاف أن الفوز بمنطقة امتياز أخرى هذا العام يؤكد استهداف الشركة إضافة المزيد من الاحتياطيات الغازية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر عن طريق تعظيم فرص الاستكشاف القريبة من مواقع البنية التحتية القائمة.

زيادة الاستثمار بالنفط والغاز وتسريع التحول بمجال الطاقة

وكانت قد طالبت الشركة أغسطس الماضي، أنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشركة في نيودلهي، إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم.

وقال لوني أمام مؤتمر بي20 “نحتاج إلى كلا الأمرين، يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة اليوم بشكل مسؤول وفي الوقت نفسه نستثمر في تسريع التحول في مجال الطاقة”، لافتًا إلى أن ستستثمر 40% من رأسمالها في مشاريع تحول الطاقة بحلول منتصف العقد الجاري و50% بحلول نهاية العقد، أي ما بين 55 و65 مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول الطاقة”.