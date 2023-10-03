نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن الترشح لفترة رئاسية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:13 صباحاً - إسلام سالم – أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، إنه يلبي نداء المصريين، وعقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه يصلح لهذه المهمة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الشعب إذا أراد التغيير فأمامه فرصة في الانتخابات المقبلة

وأضاف: “اختاروا من شئتم، اللي بيختار ربنا، وأنا والله راضي”.

موعد الانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل.

كما قررت الهيئة إجراء عملية اقتراع المصريين في الخارج خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، والمصريين في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

مواعيد تلقي الطلبات

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية شروط وضوابط الترشح للانتخابات، منها شروط يجب أن تتوافر في المرشح لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح.

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر وبدء التصويت أول ديسمبر

شروط وضوابط الترشح

ومن أبرز الشروط الترشح أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة.

كما اشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية 20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.