مال وأعمال

السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثله القانوني بها.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن مساء اليوم عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، إنه يلبي نداء المصريين، وعقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة.

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ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه يصلح لهذه المهمة.

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كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر حكاية وطن

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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