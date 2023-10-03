انت الأن تتابع خبر 97.5 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية في قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022.

وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية.

وقالوا اليوم الثلاثاء، إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).

وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المتربة عليهم مثل القروض وتكاليف الدراسة والرعاية الصحية والإسكان.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، كالقطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.

ويتجاوز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 70 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

وكانت قطر تعهدت قبل عدة سنوات، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل لديهم، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام الماضي من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.

وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام 2022 نحو 440 مليون دولار (312 مليون دينار)، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بـ 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) خلال عام 2021.

ووفقا لآخر بيانات متاحة على موقع مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 0.29 بالمئة على أساس سنوي، حيث سجلت أكثر من 22.2 مليار ريال، وذلك بارتفاع طفيف مقابل 22.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال السنوات الخمس الماضية، قرابة 1.5 مليار دولار (1.05 مليار دينار)، موزعة على 150 مليون دولار (106 ملايين دينار) عام 2018، و210 ملايين دولار (148.8 مليون دينار) في عام 2019، و300 مليون دولار (212.7 مليون دينار) في 2020، و400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) عام 2021، و440 مليون دولار (311.9 مليون دينار) في 2022.