وزير البترول: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 08:04 مساءً - – قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اليوم الثلاثاء إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر وفقا لما هو مخطط له.

وتابع لرويترز على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) “نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد”.

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنويا، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال.

لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي منع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تصدير أي كميات في يونيو.

تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء

وقال وزير البترول إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء لكنه لم يذكر موعدا محددا.

وأضاف الملا “سبب (انقطاع الكهرباء) هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر” وطول النهار في فصل الصيف. وتابع “أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد المزيد (من الطاقة)”.

الطلب الإضافي بسبب موجة الحر هو سبب انقطاع الكهرباء

وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط.

ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ ثمانية ملايين طن في عام 2022.

صادرات مصر من الغاز الطبيعي تسجل ثمانية ملايين طن في 2022

ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.