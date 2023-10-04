نعرض لكم الان تفاصيل خبر افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول في مصر والشرق الأوسط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، افتتاح مصنع “وادي السيليكون” و خط إنتاج العلامة التجارية infinix ، داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية.

3 خطوط إنتاج بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه

ويعد المصنع، أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية Smart Watch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يومياً لخط الإنتاج الواحد بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه، بأيادٍ 65 عامل مصري مدرب على أحدث تقنيات التصنيع، مستهدفاً توفير أكثر من 150 فرصة عمل في مراحل إنتاجية مستقبلية.

من جانبه أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بافتتاح خط إنتاج العلامة التجارية infinix بمصنع وادي السيليكون والذي يعد إنجازاً جديداً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعي “تيدا – مصر” الذي بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد عن 2 مليار دولار.

2 مليار دولار استثمارات المطور الصناعي تيدا – مصر بالمنطقة الاقتصادية

وأشار إلى أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزاً للأسواق الإفريقية، كما أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير في المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار.

وليد جمال الدين: الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خططنا للوصول للأسواق الإفريقية

وأوضح جمال الدين، إلى أن مصنع وادي السيليكون المقام على مساحة 1350 متر مربع، هو بداية لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال التي نشجع تواجدها بالمنطقة وتحديداً التي تعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتماماً كبيراً من الهيئة لأنه قطاع صناعي واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية في الآونة الاخيرة.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، أن المصنع هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول من السماعات الذكية وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، مضيفاً أنه تم تأسيس المصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية على المستوى العالمي.

رئيس مجلس إدارة المصنع: تأسيس المصنع في المنطقة الاقتصادية له مميزات تنافسية على المستوى العالمي

وأشار إلى أن المصنع يقوم بتصنيع كافة اكسسوارات شركة Transsion Holding الصينية العملاقة، وهي واحدة من أربع شركات على مستوى الصين، وضمن كبرى 6 شركات عالمية في تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها حصة سوقية في قارة إفريقيا في مبيعات الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.

يشار إلى أن انفينيكس أحد العلامات التجارية لإكسسوارات المحمول قد أعلنت سابقًا عن استمرارها في تصنيع منتجاتها في مصر في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر “مصر تصنع الإلكترونيات”، وأعلنت الشركة أنها بدأت في تصنيع إكسسوارات الهواتف الذكية في مصر منذ منتصف العام الجاري 2023، من خلال الإنتاج التجريبي، عبر مصنع سيليكون فالي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة حيث صنعت أول سماعة tws بلوتوث متطورة في السوق المصري XE22 والتي تم طرحها بالفعل في السوق المصري تحت شعار “صنع في مصر”.

الجدير بالذكر أن مصنع وادي السيليكون حائز على شهادات الجودة العالمية الأيزو 9001 و45001 ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة وذلك للوصول بالمنتج المصري إلى المستوى العالمي، كما أن مصنع وادي السيليكون ينتج أيضا الإكسسوارات الخاصةً بشركة جي تايد الصينية و infinix و oarimo و itel وكذلك منتجات العلامة التجارية UniTronics الخاصة بشركة يوني جروب المالكة للمصنع.