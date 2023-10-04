مدبولي يبحث مع وزير الاستثمار الإماراتي الفرص المتاحة في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق دوما من أجل تطوير تلك العلاقاتِ ودفعها نحو آفاق أرحب، لاسيما في مجال تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم، محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له.

واستعرض رئيس الوزراء أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وقدم شرحا حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

كما تناول جانبا من المحفزات التي أطلقت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وخطة الطروحات الحكومية الجاري تنفيذها حاليا بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص.

ومن جانبه، أعرب الوزير الإماراتي عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مستعرضا أبرز محاور التجربة الإماراتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاستثمار، وبخاصة في ظل الفرص الواعدة لتحقيق ذلك.

كما استعرض الاجتماع عددا من مجالات التعاون بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في مجالات وقطاعات تحظى باهتمام البلدين.

حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.