وزيرة الخزانة: متفائلة للغاية إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إنها متفائلة للغاية إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت أن أسعار الفائدة ستعود إلى مستويات طبيعية أكثر على المدى المتوسط.

وتعليقا على الذكاء الاصطناعي، قالت يلين إن التقدم في هذا المجال “سريع بشكل لا يصدق” ويمكن أن يحدث فارقا كبيرا في الإنتاجية.

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا مفرطا على الصين في سلاسل التوريد وإنه يتعين عليها الحد من ذلك.