البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة ترتفع إلى 13.6 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:15 مساءً - دوت الخليج – أكد البنك المركزي المصري المصري استمرار تعافي وتصاعد الإيرادات السياحية لمصر في العام المالي المنقضي في يونيو الماضي، لتصعد إيرادات القطاع بنسبة 26.8% لتبلغ نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2022/2023، مقابل 10.7 مليار دولار في 2021/2022.

وقال البنك المركزي المصري المصري، في بيان ميزان المدفوعات اليوم الأربعاء، إن فائض الميزان الخدمي لمصر، بلغ 21.9 مليار دولار، في العام المالي 2022/2023، بفضل التحسن الملموس في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة، وبلغ معدل زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر 35.6% ليسجل 13.9 مليون سائح.

المركزي: عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع إلى 4.7 مليار دولار في 2022/2023

يذكر أن ميزان معاملات مصر مع العالم الخارجي حقق فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ 1.5 مليار دولار في العام السابق له، وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5%، ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.