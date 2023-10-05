إيرادات قناة السويس ترتفع 25.2% إلى 8.8 مليار دولار في عام

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - دوت الخليج – أظهرت بيانات ميزان المدفوعات لمصر، انتعاش متحصلات النقل خلال العام المالي الماضي، مرتفعة بنسبة 43.8%، لتبلغ 14 مليار دولار خلال 2022/2023، مقابل 9.7 مليار دولار في 2021/2022.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان ميزان المدفوعات، اليوم الأربعاء، إن زيادة متحصلات النقل، جاءت بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 25.2% لتسجل 8.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 7 مليارات دولار في العام السابق له.

ولفت المركزي إلى ارتفاع حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس بمعدل 15.6% لتصل إلى 1.526 مليار طن.

وحقق الميزان الخدمي لمصر فائضا بلغ 21.9 مليار دولار، في العام المالي 2022/2023، مدعوما بتحسن ملموس في إيرادات القطاع السياحي لتبلغ 13.6 مليار دولار، وأيضا حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وحقق ميزان معاملات مصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ 1.5 مليار دولار في العام السابق له، وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5%، ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.