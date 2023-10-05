نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكي من أصول تونسية بين 3 فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - وكالات – أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 إلى ثلاثة باحثين، أحدهم أمريكي من أصول تونسية.

والباحثون الثلاثة الفائزون هم: منجي الباوندي، وكذلك الأمريكي لويس بروس والروسي أليكسي إكيموف، وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

والباوندي ولد عام 1961 في العاصمة الفرنسية باريس لأب وأم تونسييْن، وقضى طفولته في فرنسا وتونس، قبل أن يقرر والده الهجرة إلى الولايات المتحدة.

مصدوم ومتشرف

“مصدوم” و”متشرف” بهذه الكلمات عبّر الباحث والعالم الفرنسي المولد تونسي الأصل، منجي الباوندي، عن فرحته بالفوز بجائزة نوبل، مشيراً إلى أنه لم يطّلع على التسريبات بشأن اختياره قبل الإعلان الرسمي.

كما أضاف الباوندي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي “لم أكن أعلم (بالتسريبات)، لقد أيقظتني الأكاديمية السويدية من نوم عميق”، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.

نشأته

والباوندي يحمل الجنسية الفرنسية، والده محمد صالح باوندي وهو أبرز أستاذ رياضيات في تونس. كذلك سبق أن رشحته منظمات تونسية لجائزة نوبل للكيمياء عدة مرات وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول عليها عام 2020.

وفي 1968، أصبح والده أستاذا مشاركا في جامعة تونس، ثم رحل في 1970 إلى فرنسا حيث عمل فترة قصيرة في جامعة “نيس صوفيا أنتيبوليس”، قبل أن يغادر سنة 1971 إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت مواقع تونسية.

دراسته

وحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء من جامعة هارفارد والدكتوراه من جامعة شيكاغو، وتركز مجموعة باوندي للأبحاث بشكل كبير على دراسة النقاط الكمومية لأشباه الموصلات الغروية، مع الاهتمام المتزايد بالفلوروفورات العضوية.

فيما تنقسم مشاريع البحوث عموماً إلى أربع فئات، هي التحليل الطيفي والتجميعي وعلم الأحياء والأجهزة.

وركز البحث في البداية بشكل حصري على الدراسة الطيفية للنقاط الكمومية، بينما عالج التقدم الأخير العديد من التحديات في التركيب، التطبيق البيولوجي للمواد النانوية، وبحث الخلايا الشمسية.

كما تهتم مؤسسة باوندي بمطيافية النقاط الكمومية المفردة مع التحليل الطيفي لجزيء واحد. تخرج من جامعة هارفارد.