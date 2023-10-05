- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متجهة لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.
إنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى لها منذ مارس الذي لامسته الثلاثاء الماضي.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.
العقود الآجلة الأمريكية للذهب تصعد 0.3 بالمئة
وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن”.
وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار يوم الخميس.
تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار
ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.
وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية.
البلاتين يرتفع من أدنى مستوى له في عام
وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه يوم الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.