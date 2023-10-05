نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متجهة لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

إنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى لها منذ مارس الذي لامسته الثلاثاء الماضي.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.

العقود الآجلة الأمريكية للذهب تصعد 0.3 بالمئة

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن”.

وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار يوم الخميس.

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية.

البلاتين يرتفع من أدنى مستوى له في عام

وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه يوم الأربعاء.