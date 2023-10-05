مال وأعمال

محمد العريان يحذر من احتمالية عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد العريان يحذر من احتمالية عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - سي إن بي سي .. يرى الاقتصادي محمد العريان أن الفترة المكثفة التي تشهدها الولايات المتحدة من ارتفاع معدل الفائدة وأسعار النفط وقوة الدولار تدفع توافق الآراء حول نمو الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن فكرة الهبوط الناعم.

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وقال العريان في مقال لصحيفة Financial Times: وفقاً لحساباتي فإنها ستكون تلك المرة السادسة في آخر 15 شهراً التي تتحول فيها الحكمة الشائعة بالنسبة للاقتصاد الأكثر نفوذاً في العالم.

أسعار فائدة مرتفعة

وأوضح كبير الاقتصاديين لدى Allianz أن الاقتصاد الأمريكي سيضعف على الأرجح مع استيعاب الأسواق الاحتمال الكبير بأن تظل معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

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وأضاف: لقد جادلت على مدار أكثر من عام بأن الاقتصاد الأمريكي بإمكانه تجنب الركود في 2023 الذي توقعه العديد من المحللين..لكنني أقل ثقة الآن مما يخبئه الاقتصاد في 2024 بالنظر إلى أن الارتفاع الأخير في معدل الفائدة يضاعف تفاقم تآكل المرونة المالية والبشرية والمؤسسية.

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توجهات الفيدرالي تحتاج التكيف السريع

كما أشار العريان إلى أن ثقته اهتزت أيضاً مع عدم إدراك الفيدرالي أن توجهاته بشأن السياسة النقدية بحاجة إلى التكيف السريع مع واقع النموذج الاقتصادي المتغير.

وواصل: كلما استغرق البنك المركزي المصري الأكثر نفوذاً في العالم وقتاً لتعديل توجهاته بشأن السياسة النقدية كلما ارتفع الخطر على الرفاهية الاقتصادية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وعلى من الرغم ذلك فإنه أشار إلى أنه قد يبقي على المستويات المرتفعة للفائدة لفترة أطول من المتوقع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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