أسعار الذهب تتراجع لليوم التاسع وسط مخاوف من الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:11 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس للجلسة التاسعة على التوالي، إذ أججت بيانات أمريكية تشير إلى قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء مجلس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1819.98 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي في حين انخفض تسريح العاملين في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر والذي يصدر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن أرباب العمل أضافوا 170 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 20.94 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام. وانخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في خمس سنوات.