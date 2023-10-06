فاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية سبتمبر الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - سي إن بي سي _ استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” ، الشهر الماضي ، وسط تراجع أسعار القمح والأرز، وزيادة أسعار السكر.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة السادس من أكتوبر ، فإن مؤشر الفاو الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم سجل 121.5 نقطة ، في الشهر الماضي ، مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس.

تراجع أسعار الغذاء العالمية تراجعت 24% من أعلى مستوى على الإطلاق

وتمثل تلك المستويات تراجعاً بنحو 10.7% و 24% على أساس سنوي ، ومن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في مارس ، العام الماضي على الترتيب.

فيما تراجعت أسعار القمح والأرز عالمياً بنحو 1.6% و 0.5% على الترتيب ، وسط انخفاض الطلب على التصدير بعد صعوده 10% في أغسطس.

كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية 3.9% ومنتجات الألبان بنحو 2.3%.

أسعار السكر عند أعلى مستوى منذ 2010

على الجانب الآخر ، ارتفعت أسعار السكر 9.8% على أساس شهري وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010 ، وسط تنامي المخاوف وسط توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل ، والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يوليو الماضي

وكانت قد أعلنت “فاو” ، يوليو الماضي ارتفاع مؤشر الأسعار العالمية ، من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي، لافتة إلى أن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021.

كانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12% تقريبًا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.