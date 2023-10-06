مال وأعمال

روسيا ترفع الحظر على معظم صادرات الديزل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا ترفع الحظر على معظم صادرات الديزل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 10:11 مساءً - سي إن بي سي _ رفعت الحكومة الروسية اليوم الجمعة ، الحظر على صادرات الديزل ، عبر خطوط الأنابيب المنقولة بحراً ، لتزيل بذلك معظم القيود التي طبقت في الحادي والعشرين من سبتمبر.

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فيما لا تزال القيود المطبقة على صادرات البنزين قائمة.

ويعد الديزل هو أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية ، وبلغ حوالي 35 مليون طن العام الماضي ، إذ تم شحن ثلاثة أرباعها تقريباً عبر خطوط الأنابيب.

وكانت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا – أكبر مصدر للوقود المنقول بحراً في العالم ، أدت إلى زيادة الأسعار العالمية ، ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

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وصدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في 2022.

في الوقت نفسه رفعت الحكومة الروسية رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألفاً ، وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.

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صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا تتقلص 21% مايو الماضي‏

وكانت قد كشفت بيانات واردة من تجار وريفينيتيف تراجع صادرات روسيا المنقولة ‏بحراً من الديزل وزيت الغاز 21% في مايو عن أبريل الماضي إلى حوالي 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض بسبب الصيانة الموسمية ‏لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي.‏

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة لشهر مايو بزيادة 500 ألف ‏طن عن الخطة السابقة إلى خمسة ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.‏

ووفقا لبيانات ريفينيتيف، تراجع الديزل الروسي المنشأ الذي أُرسل إلى تركيا إلى ‏‏0.9 مليون طن في مايو أيار من 1.2 مليون طن في أبريل.‏

وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات الديزل الروسي إلى الدول الأفريقية بلغت ‏نحو 0.5 مليون طن في مايو من 0.9 مليون طن في أبريل، وتعد توجو ‏وليبيا وتونس أكبر المستوردين.‏

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه تم تحميل 325 ألف طن أخرى من الديزل الروسي في ‏مايو من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني. ولم تكن ‏الوجهات النهائية معروفة في الغالب، لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن تكون في ‏آسيا أو الشرق الأوسط.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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