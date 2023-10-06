نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا ترفع الحظر على معظم صادرات الديزل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 10:11 مساءً - سي إن بي سي _ رفعت الحكومة الروسية اليوم الجمعة ، الحظر على صادرات الديزل ، عبر خطوط الأنابيب المنقولة بحراً ، لتزيل بذلك معظم القيود التي طبقت في الحادي والعشرين من سبتمبر.

فيما لا تزال القيود المطبقة على صادرات البنزين قائمة.

ويعد الديزل هو أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية ، وبلغ حوالي 35 مليون طن العام الماضي ، إذ تم شحن ثلاثة أرباعها تقريباً عبر خطوط الأنابيب.

وكانت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا – أكبر مصدر للوقود المنقول بحراً في العالم ، أدت إلى زيادة الأسعار العالمية ، ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

وصدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في 2022.

في الوقت نفسه رفعت الحكومة الروسية رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألفاً ، وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.

صادرات الديزل الروسي المنقولة بحرا تتقلص 21% مايو الماضي‏

وكانت قد كشفت بيانات واردة من تجار وريفينيتيف تراجع صادرات روسيا المنقولة ‏بحراً من الديزل وزيت الغاز 21% في مايو عن أبريل الماضي إلى حوالي 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض بسبب الصيانة الموسمية ‏لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي.‏

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة لشهر مايو بزيادة 500 ألف ‏طن عن الخطة السابقة إلى خمسة ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.‏

ووفقا لبيانات ريفينيتيف، تراجع الديزل الروسي المنشأ الذي أُرسل إلى تركيا إلى ‏‏0.9 مليون طن في مايو أيار من 1.2 مليون طن في أبريل.‏

وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات الديزل الروسي إلى الدول الأفريقية بلغت ‏نحو 0.5 مليون طن في مايو من 0.9 مليون طن في أبريل، وتعد توجو ‏وليبيا وتونس أكبر المستوردين.‏

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه تم تحميل 325 ألف طن أخرى من الديزل الروسي في ‏مايو من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني. ولم تكن ‏الوجهات النهائية معروفة في الغالب، لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن تكون في ‏آسيا أو الشرق الأوسط.‏